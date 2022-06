Cavani show con l'Uruguay: che doppietta al Messico

Netta vittoria dell'Uruguay nell'amichevole contro il Messico giocata questa notte a Glendale, in Arizona. Gli uruguaiani hanno vinto 3-0 e il grande protagonista dell'incontro è stato Edinson Cavani, che ha segnato due gol in nove minuti a inizio secondo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Matias Vecino, a segno al 35' del primo tempo, poi nella ripresa show del neo entrato Cavani, autore di due reti tra il 1' e il 9' della seconda frazione di gioco. Il futuro dell'attaccante è tutto ancora da decidere: si è svincolato dal Manchester United ed è accostato a diverse squadre, tra cui anche Napoli, Fiorentina e Salernitana in Italia.