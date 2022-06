Germania, Flick sostiene Mancini: "Riporterà l'Italia al successo"

Herzogenaurach (Germania) - Si prepara all'esordio nella terza edizione della Nations League la Germania che sarà di scena a Bologna per affrontare l' Italia nella prima gironata del Gruppo 3 della Lega A. La nazionale di Flick si prepara per affrontare gli azzurri, con il tecnico tedesco che avvisa: "Non è facile valutare che avversario troveremo, Mancini ha mandato via alcuni giocatori e ne ha convocati nuovi, giovani e motivati. Non so se questo sarà un vantaggio per noi, ma Mancini ha fatto un lavoro fantastico con il suo team dopo il Mondiale in Russia, costruendo un gruppo fortissimo con cui ha vinto gli Europei. Siamo stati tutti tifosi dello spirito che hanno fatto vedere". Elogi da parte di Flick per il lavoro svolto dal ct Mancini, ma al Dall'Ara sarà partita vera: "Dalla mia squadra mi aspetto concentrazione e l'atteggiamento giusto, cercheremo di metterli sotto pressione ed essere pericolosi".

Italia-Germania, Flick: "Mancini ha qualità e passione"

"Non sarà facile ritrovare il ritmo dopo tre settimane di stop, e a Bologna farà molto caldo. Tutti però saranno motivati per la prima partita in Nations League e vorranno vincere. Per me faremo una bella partita e cercheremo di superare una grande squadra: partite di questo livello, a viso aperto, sono un'altra cosa. Dipende dall'approccio, vogliamo entusiasmare i tifosi". Prosegue così Flick che poi si proietta sull'appuntamento mondiale dove l'Italia purtroppo non ci sarà: "I Mondiali in Qatar? Ci stiamo preparando, dal primo raduno sappiamo che vogliamo migliorare per portare la Germania dove deve essere, ai più alti livelli. La mancata qualificazione degli azzurri? Siamo rimasti sorpresi, Mancini ha qualità e passione per ripetere il successo degli Europei. Lo stimo molto come tecnico e giocatore, gli faccio un in bocca al lupo".