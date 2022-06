Nations League, Dumfries trascina l'Olanda: 4-1 al Belgio. Francia ko

Nations League, tutti i risultati

Cornelius castiga la Francia, Dumfries e Arnautovic in gol

Francia e Danimarca danno vita ad una sfida divertente e con continui capovolgimenti di fronte. Gli ospiti colpiscono un palo con Maehle, mentre i padroni di casa si vedono annullare un gol per fuorigioco di Benzema. Alla mezz'ora Mbappè va vicinissimo al vantaggio, con un bolide respinto da Schmeichel. Nell'intervallo fuori Mbappè, per un problema al ginocchio. Al suo posto Nkunku. Francia in vantaggio ad inizio ripresa con Benzema, che dopo un'azione personale, va in gol con un tiro preciso. Ma la gioia per i transalpini dura meno di 17 minuti: al 23' arriva infatti il pareggio di Cornelius. L'ex attaccante di Atalanta e Parma è abile nel battere Lloris. Partita finita? Neanche per sogno: ad un minuto dalla fine arriva il vantaggio degli ospiti: Cornelius realizza la sua doppietta. L'Austria si impone sul campo della Croazia con un netto 3-0. Arnautovic, a fine primo tempo, sblocca il risultato con un numero di alta scuola: dopo un'azione personale l'attaccante del Bologna insacca con un bolide dal limite dell'area di rigore. Nella ripresa gli ospiti dilagano: al 54' Gregoritsch raddoppia, mentre due minuti dopo Sabitzer trova la rete del 3-0. Partita ricca di gol ed emozioni tra Belgio ed Olanda. I padroni di casa partono forte e sfiorano il gol con Castagne, che dopo pochi minuti colpisce il palo. Al 27' Lukaku lascia il campo per infortunio dopo uno scontro con Akè. L'Olanda crea tre occasioni limpidissime, prima con Berghuis e due volte con Bergwijn, e al 41' sblocca il risultato: Bergwijn riceve da de Jong e da sotto misura insacca. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio, grazie ad una bella giocata di Depay. Al tredicesimo Dumfries aggancia una palla vacante in area e batte per la terza volta Mignolet. Passano due minuti e Depay chiude la partita con la sua doppietta. Al 78' gol annullato a Castagne, mentre nel finale Mertens colpisce un palo. Nel recupero gol della bandiera di Batshuayi.

Nations League C, Kazakistan e Slovacchia ok

Nella Nations League C il Kazakistan batte 2-0 l'Azerbaigian, grazie alla doppietta (entrambi i gol segnati nella ripresa) di Aymbetov. La Slovacchia di Skriniar e Lobotka si impone in Bielorussia, grazie alla rete siglata da Suslov.

Nations League D, vittorie per Lettonia e Moldavia

Lettonia e Moldavia volano in testa al girone 1 della Nations League D. La Lettonia batte 3-0 Andorra, mentre la Moldavia espugna il campo del Liechtenstein con un secco 2-0.

