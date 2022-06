Nations League, l'Ungheria sorprende l'Inghilterra. Pari per la Bosnia di Dzeko

BUDAPEST (Ungheria) - L' Inghilterra stecca l'esordio in Nations League : la nazionale di Southgate, nello stesso girone dell' Italia , perde 1-0 a Budapest contro l' Ungheria . Nel primo tempo i britannici fanno la partita, con Bowen, attaccante esterno del West Ham autore di 12 gol quest'anno in Premier, che va vicino all'1-0 prima con un colpo di testa parato da Gulacsi e poi con un altro tentativo aereo da buona posizione che però esce di pochi centimetri. I padroni di casa rispondono invece con i tentativi da fuori di Sallai e Szoboszlai che però non creano particolari problemi a Pickford . Nel secondo tempo però, appena entrato in campo, il terzino del Chelsea James combina un pasticcio e "regala" un rigore all'Ungheria col suo intervento goffo su Nagy : Szoboszlai si presenta dagli 11 metri, batte il portiere e fa esplodere di gioia la Puskas Arena. Nonostante gli sforzi degli inglesi, che vanno vicini al pari ancora con Bowen, la palla gol più nitida è ancora nei piedi della nazionale magiara, con Schafer che da pochi passi tira alto e grazia Pickford.

Ungheria-Inghilterra 1-0, tabellino e statistiche

La Bosnia centra il pareggio al 93'. Vincono Armenia e Lussemburgo

In Nations League B arriva invece la sconfitta per la Bosnia di Edin Dzeko contro la Finlandia all'esordio nel gruppo 2: col centravanti dell'Inter e Krunic titolari dal 1', la nazionale di Petev va sotto al 45', quando l'arbitro fischia un calcio di rigore per gli scandinavi per un tocco di mano in area di Prcic: freddo l'attaccante del Norwich Pukki a firmare l'1-0 dal dischetto. Al 94' però, su cross in area di Stevanovic dopo un fraseggio con Dzeko, è l'attaccante dell'Eupen Prevljak a firmare il definitivo 1-1. L'Armenia, senza Mkhitaryan, batte invece 1-0 l'Irlanda nel match valido per il gruppo 1: decisiva la rete di Spertsyan al 74' che regala alla nazionale di Caparros i primi tre punti del girone. Un altro giocatore di proprietà del Norwich, l'attaccante Sinani quest'anno in prestito all'Huddersfield, regala invece al Lussemburgo un'insperata vittoria contro la Lituania in trasferta nel match d'esordo nel gruppo 1 di Nations League C: un gol per tempo per il centravanti d'origine serba, che firma così il 2-0 finale per la squadra ospite.

Finlandia-Bosnia 1-1, tabellino e statistiche

Armenia-Irlanda 1-0, tabellino e statistiche