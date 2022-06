Messi show, l'Argentina asfalta l'Estonia. Lapadula trascina il Perù

PAMPLONA (Spagna) - E' un Messi da incanto quello con la maglia dell'albiceleste: 5 reti all'Estonia in amichevole e l'Argentina vince per 5-0. Una super prestazione, pur contro una modesta avversaria, per la Pulce che apre il suo show al 9' con un calcio di rigore per poi trovare il raddoppio, su assist del Papu Gomez, a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa l'opera non è completa e la stella del Psg cala subito il tris al minuto 47' battendo senza problemi il portiere avversario con un tocco sotto; stessa storia al 71' con il poker mentre il pokerissimo arriva 5' minuti più tardi con il più facile dei gol a porta spalancata. Una notte magica per l'argentino che vuole stupire con la sua Nazionale.