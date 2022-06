Nations League, Milinkovic trascina la Serbia. Doppiette per Ronaldo e Haaland

Trascinata da un super Cristiano Ronaldo (che segna una doppietta, propizia una rete e si vede annullare un gol), il Portogallo strapazza la Svizzera e si impone con un netto 4-0. I lusitani si portano al primo posto in classifica nel gruppo 2 con la Repubblica Ceca, che pareggia con la Spagna 2-2 . Haaland segna una splendida doppietta che permette alla Norvegia di battere in trasferta la Svezia. Milinkovic Savic è il protagonista assoluto della vittoria della Serbia (4-1) contro la Slovenia. Ottima la prova di Kvaratskhelia : il nuovo acquisto del Napoli segna un gol e propizia un assist per la netta vittoria della Georgia contro la Bulgaria.

Nations League, tutti i risultati

Super Ronaldo, doppietta con il Portogallo

Il Portogallo batte nettamente la Svizzera. I padroni di casa, dopo un gol annullato a Seferovic, sbloccano il risultato al 16': William Carvalho è lestissimo a ribadire in rete una corta respinta del portiere Kobel dopo una punizione di Cristiano Ronaldo. Gli ospiti provano ad attaccare, ma si sbilanciano e lasciano spazi alle ripartenze portoghesi. Al 36' Diogo Jota serve Ronaldo, che dal dischetto del rigore è freddissimo ad insaccare la rete del 2-0. Passano cinque minuti e l'ex juventino va ancora a segno, con un tocco ravvicinato dopo la respinta di Kobel sul tiro di Diogo Jota: gol numero 117 con la maglia del Portogallo per CR7. Nella ripresa (dopo un gol annullato a Ronaldo) arriva anche la rete del 4-0 segnata da Cancelo.

La Spagna pareggia nel finale

La Spagna pareggia 2-2 in extremis sul campo della Repubblica Ceca. I padroni di casa partono forte e al quinto minuto vanno subito in gol: Kuchta si invola tra le maglie della difesa spagnola e serve a Pesek un assist al bacio, che l'attaccante dello Sparta Praga trasforma in rete. La Spagna attacca e trova il pareggio alla fine del primo tempo: Gavi, dopo un assist di Rodri, insacca con un sinistro chirurgico: primo gol con le furie rosse per il classe 2004 del Barcellona. La Spagna attacca e cerca il raddoppio, ma lascia spazio alle ripartenze dei padroni di casa: in una di queste, al 66' arriva il raddoppio di Kuchta. Il gol del definitivo 2-2 arriva nel finale, grazie ad un colpo di testa di Inigo Martinez

Milinkovic trascina la Serbia

Milinkovic Savic è il trascinatore della Serbia, che batte la Slovenia 4-1. Il centrocampista della Lazio prima propizia il gol del vantaggio di Mitrovic (con un colpo di testa respinto a fatica dal portiere e ribadito in rete dal centravanti serbo), poi, dopo il momentaneo pareggio dell'empolese Stojanovic, raddoppia, con un perfetto colpo di testa su corner di Tadic. Le altre due reti serbe sono segnate da Jovic e Radovijc. Trascinata da un super Haaland, la Norvegia si impone sul campo della Svezia per 2-1. Il neo acquisto del Manchester City segna una splendida doppietta arrivando alla rete numero 19 (in 20 gare) in Nazionale. Il gol della Svezia è di Elanga.

Kvaratskhelia super, fa volare la Georgia

Kvaratskhelia è il protagonista assoluto della vittoria della Georgia (2-5) sul campo della Bulgaria. Il neo acquisto del Napoli segna un gol (su rigore) e regala un assist. La Macedonia del Nord si impone 2-0 sul campo di Gibilterra grazie ai gol di Bardhi e Nikolov. Pareggio a reti inviolate tra Cipro e Irlanda del Nord. Il Kosovo di Muriqi cade in casa (0-1) contro la Grecia. Vittoria anche per Malta, che nella Nations League D vince 2-0 sul campo di San Marino.

