Il Brasile batte il Giappone: Neymar segna ancora e supera Ronaldo

Altra uscita in Estremo Oriente e altra vittoria per il Brasile di Tite. Dopo il 5-1 alla Corea del Sud, la nazionale brasiliana trova un altro successo: 1-0 al Giappone con gol decisivo di Neymar su rigore. Non hanno giocato Alex Sandro e Danilo. Dopo un primo tempo bloccato, la selezione verdeoro passa al 31' della ripresa con il rigore trasformato dal fuoriclasse del Psg, che trova il gol numero 415 in carriera in 674 partite, superando Ronaldo il Fenomeno (414 in 616). Per Neymar si tratta anche della 74esima rete in 119 presenze in nazionale, a -3 dal record di Pelé (77 in 91 gare). A Daejon, invece, la Corea riscatta il pesante ko contro i brasiliani superando 2-0 il Cile con le reti di Hwang Hee-Chan al 12' e Son Heung-Min al 91'. La Roja ha giocato quasi tutta la ripresa in 10 per il secondo giallo rimediato da Ibacache al 52'