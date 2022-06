Ranieri: "Dedicare la tribuna stampa del Franchi a Rialti"

FIRENZE - "Mi unisco all'appello per dedicare la tribuna stampa dello stadio Franchi ad Alessandro Rialti". Lo ha detto Claudio Ranieri durante la cerimonia di consegna del premio intitolato al noto giornalista fiorentino scomparso il 5 aprile 2020 a 69 anni e ideato dal Comitato 'Amici di Ciccio' col patrocinio di Ordine dei giornalisti, Ussi e Associazione stampa della Toscana. La cerimonia si è tenuta oggi a Firenze nel giardino di Campo di Marte, davanti all'albero dedicato a Rialti nei pressi dello stadio: l'ex allenatore fra gli altri di Fiorentina, Roma, Juventus, Chelsea e Leicester con cui ha conquistato uno storico titolo in Premier ha consegnato il premio, giunto alla II edizione e riservato ai giornalisti Under 45, a Sara Meini della Rai, risultata la più votata da tutti i responsabili delle redazioni che si occupano quotidianamente della Fiorentina.