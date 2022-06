Kvara, capocannoniere con stile

ROMA - Ci siamo: ????? ??????????? ossia Khvicha Kvaratskhelia, per noi Kvara. Si presenta da solo. Spavaldo georgiano di 21 anni che supera il metro e ottanta. Utilizza anche il sinistro, ma poi le magie le fa con il destro. Dà il tu al pallone e sa pronunciare anche una parola con nove consonanti di fila senza vocali cosa decisamente ardua per noi latini. Alla fine di aprile, quando ADL ufficializzò il suo acquisto da parte del Napoli, la notizia venne annunciata dai telegiornali nazionali georgiani in prima serata con molta enfasi. Kvara nella Uefa Nations League è attualmente capocannoniere con tre gol della Lega C: la Georgia è nel girone 4 con Macedonia del Nord (che ha buttato fuori l’Italia dai mondiali in Qatar nella semifinale spareggio), Bulgaria e Gibilterra. La Nazionale georgiana punta a salire in Lega B per la prossima edizione della NL 2024-25.