Algeria, incidente d'auto: morto Benhammouda

DOUAOUDA (Algeria) - È scomparso all'età di 24 anni il centrocampista algerino Billel Benhammouda dopo un incidente in auto. Il centrocampista dell'Alger stava tornando a casa dopo un'amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo vinta per 3-0 dove l'algerino ha realizzato un goal e un assist: il giocatore è stato vittima di un grave incidente nella regione di Douaouda ed è morto sul colpo, in macchina con lui un amico. La Lega algerina ha deciso di rinviare la prossima partita tra Setif ed Alger, in programma sabato sera per il 34° turno del campionato locale. La Confederazione Africana (Caf) ha espresso il suo cordoglio via Twitter: "Inviamo le nostre condoglianze ai tifosi e alla famiglia dell'algerino Billel Benhammouda".