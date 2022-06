Niente Coppe? La Russia studia la “RPL Cup”: così farà giocare le sue squadre

ROMA - La soluzione ideata vista l’esclusione. Fuori dall’Europa? La Russia ha trovato il rimedio con un nuovo format, studiato per sopperire all’assenza dalle prossime competizioni internazionali. Niente Champions, Europa League e Conference, i club della Premier League russa potranno però partecipare a una nuova competizione che servirà a riempire gli slot infrasettimanali rimasti liberi. Sono state prese in considerazione diverse opzioni, tra cui quella di espandere la lega da 16 a 18 squadre per aumentare il numero delle partite oppure stravolgere la formula del campionato introducendo un'ulteriore "fase finale" con play-off o una divisione in due gironi. Alla fine dovrebbe spuntarla la “RPL Cup”, detta anche “League Cup”, un torneo di natura amichevole che però garantirà ai partecipanti notevoli vantaggi dal punto di vista commerciale. Sfide tra top squadre e uno schema di play-off intrigante tratto dagli Sports. L’annuncio della neonata competizione arriverà entro e non oltre il 15 luglio.