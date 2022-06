Platini e Blatter, l'accusa chiede un anno e otto mesi con la condizionale

L'8 luglio la sentenza

La sentenza sarà emessa il prossimo 8 luglio. Il pm Hildbrand ha contestato a Blatter il reato di truffa, eventualmente di appropriazione indebita, e in subordine di amministrazione infedele e falsità in documenti. Michel Platini è accusato di truffa, eventuale concorso in appropriazione indebita, e in subordine di concorso in amministrazione infedele, in particolare sotto forma di complicità, nonchè di falso in documenti.