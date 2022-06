Marquinhos all'Arsenal grazie a... OTB Sports

MILANO - OTB Sports e TFM Agency hanno avuto disaccordi durante la trattativa per il trasferimento del giovane Marquinhos all'Arsenal di mister Arteta. La trattativa è stata ufficializzata all'inizio di questa settimana, ma il suo destino potrebbe essere diverso. La ragione? Un disaccordo tra OTB Sports e TFM Agency, che hanno una partnership per gestire la carriera del giocatore in forza al San Paolo dal 2019. Venduto all'Arsenal per 3 milioni di euro tramite un'intermediazione da OTB Sports, il brasiliano avrebbe potuto avere ben altra sorte. Secondo l'intermediario, l'agenzia TFM avrebbe cercato di negoziare Marquinhos con il Wolverhampton, che non avrebbe utilizzato il giocatore e lo avrebbe prestato al Grasshopper. In una dichiarazione ufficiale sui suoi social network, OTB ha rivelato che il piano di TFM era di negoziare Marquinho "ad ogni costo", cosa che non ha funzionato. Sempre secondo la nota, il buon rapporto con l'Arsenal e la buona struttura familiare del giocatore sono stati due dei motivi principali del trasferimento ai Gunners, oltre al lavoro di OTB.