Easier Project: "Il calcio ha un segreto e noi lo conosciamo"

ROMA - Essere al proprio meglio. Ogni giorno. In ogni cosa che facciamo. Come fosse la regola e non l'eccezione. Essere presenti, "in the zone", nel flow per dirla all'inglese, in ogni campo della nostra vita. Quanto sarebbe bello? Quanto farebbe la differenza? E quanto la farebbe in campo, ai massimi livelli sportivi? È qualcosa che si può raggiungere, è qualcosa che si può ottenere. Anzi, secondo Nico Olivieri e Matteo Gatto, rispettivamente creatore e costruttore dell'Easier Project, è qualcosa per la quale non bisogna neanche sforzarsi. Bisogna semplicemente vedere quello che è davanti ai nostri occhi.

Cos'è Easier Project? E come si declina in una situazione sportiva, più precisamente calcistica?

"Perché Easier, partiamo da lì. Partiamo dal presupposto che non ci siamo inventati niente, è una professione, un filone che da qualche decina d'anni è presente e molto usato nel business e sul personale, anche nello sport, sia in Europa che in USA (NFL, golf, team olimpici). Ed è un filone che sta crescendo perché fa la differenza nel contesto in cui lo si mette in pratica. Easier perché quando si parla di performance e di benessere guardiamo a un milione di variabili - motivazione, forza mentale, gli spettatori, quanto ho dormito, etc. - ma a monte di tutto quello che influenza una performance, una prestazione, c'è una variabile più grande, che influenza tutte le altre. Come recita un detto inglese, "quando sale la marea salgono tutte le barche": ed è esattamente quello che facciamo col nostro lavoro. Siamo abituati a guardare barca per barca, ma c'è qualcosa che viene prima e quando lo capiamo, quando sappiamo come sfruttarlo, tutte le cose come creatività, motivazione, rialzarsi dopo un imprevisto, emergono in maniera naturale".

Riassumendo, parlate di qualcosa alla base che supera le dinamiche singole che siamo portati a tenere sotto controllo, ad analizzare per valutare una prestazione. Qualcosa di psicologico, di profondo.

"Parliamo di performance di qualunque tipo, nello sport è molto più evidente. Nello sport tra l'altro se ne discute constantemente, sappiamo che ne parlano allenatori, giocatori, preparatori atletici, di questo aspetto ci troviamo a sentire termini quasi magici, "abbiamo perso lo spirito", "staccato la spina", "quando c'è quella cosa lì quasi non serve più neanche che alleno"... L'impatto di tutto questo è tangibile, si vede nell'esperienza, solo che mancando una professionalità come la nostra che ti aiuta a unire i puntini e vedere dove intervenire, quella variabile diventa ingestibile, quasi una questione di scaramanzia".