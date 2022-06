Fair Play Finanziario, caccia all’ok dell'Uefa

FFP, le norme Uefa e la Serie A

D’altro canto, c’è una spada di Damocle che incombe su chi partecipa alle coppe: il famigerato Fair Play Finanziario che incombe, da una decina d’anni, con rischi di sanzioni o necessità di sottostare a limiti stringenti. Dopo una parentesi di vuoto sanzionatorio dovuto al Covid (perché non si poteva, come in questo giornale anticipammo nell’estate 2020, sanzionare tutti se le fonti di ricavo erano improvvisamente evaporate) l’Uefa ha rivisto le norme allargando, da un lato, le maglie del pareggio di bilancio ammettendo uno sforamento di 60 milioni ma imponendo, dall’altro un salary cap atipico perché rapportato ai ricavi. Non si potrà spendere più del 70% dei ricavi (biglietteria, sponsor, ricavi commerciali, diritti tv più le plusvalenze da player trading) in spese connesse alla gestione della rosa: monte stipendi più costo per ammortamenti. Quest’ultimo è il volume di investimenti sostenuto per acquistare i cartellini spalmato negli anni di durata dei contratti. La norma ha un regime transitorio: si partirà dal 90% per scendere all’80% fino al target del 70%.

Detta così sembra una norma equa ma, nei fatti, consente alle società in grado di generare ricavi superiori di spendere più degli altri. Essendo i top club nella classifica dei fatturati sempre gli stessi, ciò significa (ad esempio) che, grazie a diritti tv enormemente superiori, la Premier avrà un vantaggio su tutti. Ma anche club dotati di brand in grado di generare ricavi commerciali su scala planetaria saranno favoriti. Dal punto di vista contabile non cambia molto rispetto alla regola del pareggio di bilancio: i ricavi dovranno essere superiori ai costi ma l’asticella si innalza. Club come Juve, Inter, Roma chiuderanno il 2021/22 con perdite pesanti, probabilmente oltre i 100 milioni aggiunti ai deficit mostruosi degli stessi club nel biennio passato. Tecnicamente sono già in violazione del FFP (l’Inter ha annunciato la richiesta di un settlement agreement). Questi club faticano a conciliare la ricerca di competitività con il risanamento dei conti: l’Inter ha presente l’esigenza di trovare sostenibilità economica ma i costi continuano a salire. Lukaku comporterà altri 20 milioni (come minimo) di costi aggiuntivi e così Pogba per la Juve dopo l’investimento clamoroso a gennaio su Vlahovic. Entrambe dovranno vendere o liberarsi, comunque, di ingaggi molto onerosi: non facile, perché il mercato cerca i pezzi più pregiati ma non quelli di cui si vuole disfarsi. Si chiama adverse selection. Il Milan ha faticosamente raggiunto condizioni di equilibrio con una semestrale in pareggio ma non può rischiare di compromettere il sentiero virtuoso, anche perché resta sotto la lente Uefa, dovendo rispettare il Consent Award sottoscritto per riparare i disastri del passato. La fotografia attuale vedrebbe oggi solo Milan e Atalanta (forse la Fiorentina, grazie alla cessione di Vlahovic) nei limiti del nuovo Fair Play.