Quattro club, cinque squadre. La Val di Sole sempre più “Casa dei ritiri” precampionato

ROMA - È un rito che si ripete ogni anno. Ma anche, e soprattutto, una grande festa per tutti: residenti, turisti e appassionati in genere. Nel Trentino consacrato al calcio estivo, la Val di Sole si conferma sempre più “Casa dei ritiri” precampionato. Quattro club, cinque squadre (il Parma sarà presente con la squadra maschile e con quella femminile) e ovviamente migliaia di tifosi.

L'ATTESA. Tra le formazioni attese spicca, ovviamente, il Napoli di Luciano Spalletti. Terzo classificato nello scorso campionato. Gli azzurri da queste parti sono ormai di casa. Quello che inizierà a Dimaro Folgarida venerdì, infatti, sarà per il loro undicesimo ritiro consecutivo in valle. Come negli anni passati, gli allenamenti della squadra si svolgeranno a porte aperte e con ingresso gratuito presso il centro sportivo comunale di Carciato.

COMUNQUE NAPOLI. C’è un po’ di Napoli anche tra le file del Parma. A guidare gli emiliani nel loro ritiro sarà infatti una vecchia gloria partenopea: Fabio Pecchia sbarcherà in valle con i suoi ragazzi mercoledì. Buffon e compagni saranno impegnati negli allenamenti fino al 16 del mese in Val di Pejo, nello splendido scenario del Parco Nazionale dello Stelvio. A ospitarli una struttura d’eccellenza: il Centro Sportivo di Celledizzo, dotato anche di una moderna palestra e di una sala stampa, che negli anni scorsi aveva già ospitato il ritiro del Cagliari. Il club parmense sarà presente in Val di Pejo anche con la sua squadra femminile (dal 16 al 23 luglio) che si prepara ora ad affrontare il prossimo campionato di Serie A.

IL BIS. Da domenica al 24 luglio è attesa a Mezzana, per la seconda estate consecutiva, anche la Spal.

LA FESTA. Entusiasmo e voglia di sognare non fanno certo difetto alla Cremonese, tornata in Serie A dopo un’assenza di ben 26 anni. I grigiorossi soggiorneranno a Dimaro dal 21 al 31 luglio rimarcando con la loro presenza il profondo legame che unisce la squadra lombarda con la Val di Sole e il Trentino. Proprietario e presidente onorario del club è infatti il magnate dell’acciaio Giovanni Arvedi, discendente di una famiglia originaria di Celentino, in Val di Pejo, e trasferitasi a Cremona nel 1715. A tre secoli di distanza il cerchio si chiude oggi idealmente tra i boschi.