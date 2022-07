Falcao si allena con Pogba e Dybala: "Un piacere lavorare con voi!"

MIAMI (Stati Uniti) - Radamel Falcao si allena a Miami in vista della nuova stagione. L'attaccante colombiano - ex tra le varie di Porto, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester United e Monaco - ha lavorato con il rinomato preparatore atletico César Murillo in compagnia di Paul Pogba e di Paulo Dybala. Successivamente, sui social, non è mancato un bel tributo dedicato al centrocampista francese e all'attaccante argentino. Falcao infatti ha pubblicato uno scatto di gruppo sul suo profilo Instagram, accompagnato dalla didascalia: "Un piacere lavorare con delle persone appassionate per ciò che fanno!".