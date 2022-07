Il gioco di squadra e i ladri di idee

La nostalgia per «quelli» dell’Ottantadue ha travolto ogni argine: politico, sociale e persino tattico. Il passato che non passa (per fortuna, per sfortuna) e il futuro che lo divora (per natura, per scelta) continuano a spaccare gli spunti e gli eserciti che li armano. I ladri di idee contro i guardiani del tempio, e di un tempo: sono i duelli che fanno la storia. L’italiano medio è «felice» di essere individualista. Ma non è detto che il calcio di ieri, rispetto al calcio di oggi, ne sia stato schiavo, addirittura, come si millanta da alcuni pulpiti. All’epoca della doppietta mondiale 1934-1938, si narra che Vittorio Pozzo avesse escluso Fulvio Bernardini perché «giocava troppo bene e questo, ecco, avrebbe potuto condizionare negativamente il resto della squadra». E il fascismo non c’entra. Nel 1948 il Grande Torino di Valentino Mazzola infl iggeva alla concorrenza la bellezza di 125 gol. Fra il 1950 e il 1951 il Milan del GreNo-Li arrivò a 118, la Juventus di Giampiero Boniperti e John Hansen a 103, l’Inter di Istvan Nyers, Naka Skoglund e Benito Lorenzi a 107. Inter che, nel 1953, si sarebbe poi aggiudicata il campionato segnandone la miseria di 46. Allenatore, Alfredo Foni: trasformò Gino Armano da ala in tornante e arretrò Ivano Blason dietro il bunker.