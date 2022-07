Superlega, il peggior attacco al calcio di tutti

Casomai ce ne fosse stato bisogno, la prima udienza davanti alla Corte di Giustizia Europea che emetterà il suo verdetto entro la fine dell'anno, ha confermato cosa sia e intenda essere la Superlega per i tre club superstiti rispetto agli altri nove che, nell'aprile 2021, si erano squagliati quarantotto ore dopo il parto. "La Superlega è un campionato chiuso riservato ai club più ricchi ed è incompatibile con il modello sportivo europeo basato sul merito. La Superlega è l'esempio perfetto di ciò che conosciamo come cartello". Parole e musica di Donald Slater, avvocato dell'Uefa, lesto a rintuzzare il prologo del collega Miguel Oriozola Alen, legale di Barcellona, Juve e Real o, per meglio dire, di Real, Barcellona e Juve visto che catalani e bianconeri sono a rimorchio dei madridisti: "Siamo qui in difesa della libertà che fanno dell'Unione Europea un territorio unico al mondo, proponendo di lottare contro pratiche antieconomiche".

141, 5 milioni al Real

Curioso che, nonostante queste "pratiche antieconomiche", Real, Barcellona e Juve abbiano fatto fuoco e fiamme quando Ceferin aveva minacciato di escluderle dalle sue competizioni, l'ultima edizione della più importante delle quali è stata vinta dal medesimo Real che, grazie al trionfo sul Liverpool del 28 maggio scorso, incasserà 141,5 milioni di euro. Curioso che i quindici soci fondatori, poi ridottisi a tre sotto il peso della rivolta dei tifosi e del veto dei più importanti leader europei, rappresentassero i club più indebitati del continente. Dietro i discorsi di principio e i bla bla bla ammantati di retorica liberista, c'è una semplice verità: la Superlega è il progetto elaborato da un Club di Ricconi o ex o presunti tali, considerati alcuni bilanci, forsennatamente alla ricerca di nuovi introiti per ripianare passivi sempre più preoccupanti. Punto. L'esercizio è assolutamente legittimo, ma quanto ci vuole a dirlo con chiarezza? E ancora: il concetto stesso di Superlega e i criteri di ammissione che non risulta siano stati radicalmente cambiati sono un attacco alla meritocrazia sportiva. La qualificazione a una coppa europea si conquista sul campo, non per benevola concessione di chi si autoproclama Eletto fra gli eletti e, magari, non vince la Champions League da ventisei anni (Juve)) o da sei anni (Barcellona). Se ci fosse stata la Superlega, mai e poi mai lo Sheriff Tiraspol avrebbe giocato in Champions e sarebbe addirittura andato a vincere per 2-1 in casa del Real Madrid (28 settembre 2021).

Il montepremi

Sempre per via di un curioso concetto di coerenza, da un lato Real, Barcellona e Juve portano l'Uefa davanti alla Corte Europea di Giustizia, dall'altro non vedono l'ora di scendere in lizza nella prossima Champions League, il cui montepremi passerà da 1,95 miliardi a 2,02 miliardi di euro. Ancora: la sola partecipazione frutterà a ogni società un gettone di 15,64 milioni di euro; nella fase a gironi, ogni squadra riceverà 2,8 milioni per ogni vittoria, 930 mila euro per ogni pareggio; l'ingresso negli ottavi frutterà un premio di 9,6 milioni; nei quarti di 10,6 milioni; in semifinale di 12,5 milioni; in finale di 15,5 milioni; chi vince, intasca anche un bonus di 4,5 milioni. E poi c'è il market pool, con la manna dei diritti tv. All'anima delle pratiche antieconomiche..