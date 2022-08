Il Cholito, primo argentino in azzurro nello stadio di Diego

È lui. Giovanni Simeone, il primo argentino azzurrissimo che giocherà nello stadio di Maradona. C'è il nome Diego nel suo destino: non solo papà Cholo, ma anche l'ingresso a pieno titolo di primo argentino a scendere in campo con la maglia del Napoli nel più grande impianto sportivo al mondo dedicato al Pibe de Oro. Festa grande in casa Simeone: dopo il Cholo anche il Cholito in Champions. E dall'urna Uefa non è detto che non esca un derby in famiglia: Napoli e Atletico Madrid. Giovanni Simeone stamattina ha effettuato le visite mediche a Roma presso Villa Stuart ed è pronto a unirsi alla squadra di Spalletti che lunedì sera affronterà al Bentegodi proprio l'Hellas, formazione dalla quale il Napoli ha prelevato il 27enne attaccante con passaporto argentino e spagnolo. E il tecnico azzurro non ha perso tempo: «Il Cholito viene con noi a Verona». Abile e arruolato a tambur battente. Deve scegliere il numero di maglia. Per Giovanni Simeone inizia una nuova storia: club di prestigio e la chance di giocare nella massima competizione calcistica continentale. Nella scorsa stagione diciassette gol con il Verona senza calciare rigori. Acquisto importante per il Napoli che in prima linea adesso annovera Osimhen, Lozano, Politano, Elmas, Kvara e Simeone: come forza d'urto non è male. E non è finita.