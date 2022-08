Dazn, rimborso più gara omaggio: tutti i dettagli

ROMA - Tifosi delusi e rimborsati. Senza moduli cervellotici da compilare, con tanto di "turno omaggio" per scusarsi del disservizio. È la soluzione adottata da Dazn per arginare le polemiche di questi giorni dovute ai "problemi tecnici" durante il primo turno di Serie A . Una via d'uscita stabilita ieri durante il tavolo convocato a Roma, negli uffici di via della Mercede, dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali . C'erano tutti: Stefano Azzi, ceo di Dazn, altri dirigenti dell'azienda, la Serie A rappresentata dal presidente Lorenzo Casini (in presenza) e dall'ad De Siervo (da remoto), oltre ai vertici del Ministero dello Sviluppo Economico (Stefano Varone, capo di gabinetto) e dell'Agcom (vice segretario generale Giovanni Santella). Su forte spinta della Lega Serie A - che chiedeva un segnale forte al partner con cui si è legato fino al 2023-24 - e grazie alla mediazione di Vezzali, Dazn ha accettato di aumentare l'indennizzo previsto, che sarà di 10 o di 20 euro a seconda del canone mensile dell'abbonato. In conformità a quanto previsto da Agcom, il rimborso sarà quindi pari al 25% del canone e, in ragione alla straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%. In sostanza, l'utente verrà rimborsato di una giornata e potrà fruire gratuitamente di quella successiva (formula 1+1).

Dazn, ufficiale il rimborso

La soddisfazione della Vezzali

Non era colpa dello streaming, né delle infrastrutture ancora obsolete in diverse zone del Paese. Il buco nero che nel weekend ha impedito a gran parte degli italiani di vedere il calcio è stato causato da un problema tecnico di altra natura, legato a un sovraccarico della piattaforma. «Dazn ha rassicurato che non succederà più - le parole di Casini al termine dell'incontro - la piattaforma ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie. Il problema non deve ripetersi. Vigileremo». «Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione - ha aggiunto Vezzali - Esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che hanno lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive». Intanto, sempre ieri sono stati resi noti i dati Auditel della prima giornata, con 3,7 milioni di spettatori sulla piattaforma Ott e Juve-Sassuolo (con un milione di persone collegate) punta dell'audience. Al secondo posto Milan-Udinese (640mila), al terzo Verona-Napoli (636mila). Il dato non tiene al momento conto di quanti si sono collegati sabato con iPhone e iPad e, per l'intera giornata, via Apple Tv e Panasonic.