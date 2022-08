Passaporto Ematico, rinnovato accordo Balata-Polito

Il calcio come veicolo di prevenzione e di tutela sociale. La Lega Serie B presieduta da Mauro Balata e la Fondazione “Fioravante Polito”, con il suo presidente Davide Polito, rinnovano l’accordo per il Passaporto Ematico anche per la stagione 2022-2023. L’intento è quello di diffondere la cultura della prevenzione e la consapevolezza che molte malattie, ematiche o cardiovascolari, così come altre patologie, se scoperte per tempo possono essere curate e contrastate con maggiore efficacia ed evitare tragedie enormi. «Si può morire d'infarto anche giocando a nascondino», ha ricordato recentemente il professor Paolo Ascierto, onocologo di fama internazionale e ricercatore dell'Istituto "G. Pascale” di Napoli, ricevendo a Santa Maria di Castellabate il premio Andrea Fortunato dall'Associazione Fioravante Polito in una bella serata evento. E allora, anche le morti di calciatori come Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani, grazie a iniziative come questa, non sono state vane. L’obiettivo è prevenire e impedire fenomeni tragici in campo a partire dai sei anni, rendendo obbligatori – per tutti coloro che si accingono a praticare attività agonistiche e non – i controlli dei valori ematici e cardiaci, indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Sensibilizzare, quindi, ma anche promuovere l’iniziativa affinché possano diffondersi nelle squadre di calcio o di altre discipline agonistiche o semplicemente amatoriali i controlli ematici da effettuare come screening iniziale in aggiunta a quelli abituali: emocromo, glicemia, VES, creatinina, transaminasi.

La Serie B, prima Lega calcistica ad aver sposato questa iniziativa di assoluto valore non solo sportivo, si dimostra nuovamente attenta alle dinamiche sociali e, attraverso il protocollo d’intesa, intende veicolare un messaggio che inviti gli sportivi ad avere cura di sé e del proprio stato di salute. «È nel dna, nell’etica e nelle azioni della Lega B - spiega Balata - Il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi passa anche dagli esami clinici previsti dal protocollo al fine di ridurre al minimo eventuali complicazioni che potrebbero sopraggiungere durante la pratica sportiva. Siamo impegnati attivamente su questo fronte per sostenere fermamente l’azione nobile che Davide Polito sta portando avanti in sede legislativa. Insieme vogliamo garantire ai nostri atleti un’attività sicura, comprovata dall’opportuna documentazione medica».