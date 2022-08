Benevento, il giorno di Kubica

BENEVENTO - E' l giorno di Krzysztof Kubica al Benevento. Il centrocampista polacco, ultimo colpo del giallorossi, è già in viaggio ed è atteso in queste ore in città per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2026. Classe 2000, il gigangte polacco (è alto 193 centimetri) arriva a titolo definitivo da Gornik Zabrze con cui in questo avvio di stagione ha giocato quattro gare ufficiali. Nella passata stagione ha anche firmato 9 reti in 34 partite di campionato. Ambidestro, il centrocampista è un regista ideale per centrocampo a tre o a cinque, che coniuga visione di gioco a tanta fisicità, ideale per fare schermo davanti alla difesa e far ripartire l'azione. Il Benevento lo monitorava da un po' di tempo, il ds Foggia è riuscito a chiudere l'operazione nell'ultima settimana di calciomercato con un investimento importante.