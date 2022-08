Roma City FC, la prima storica vittoria di mister Doino

ROMA - Storica prima vittoria per il Roma City del presidente italo-americano Tonino Doino. La squadra di Statuto, in panchina nonostante un infortunio capitatogli alla vigilia del match, si è imposta fuori casa sull’Aprilia con il risultato di 3-1. Il vantaggio del Roma City con Raffini su calcio di rigore al 30’ del primo tempo. A inizio ripresa l’Aprilia trova il pari con Laghigna al 5’ sempre dagli undici metri. Ma all’11’ c’è il nuovo sorpasso degli arangioblù con De Mutiis mentre il sigillo arriva al 16’ con Cabella. Prossimo turno con i trentaduesimi in data da stabilire.