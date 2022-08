Chaves elogia Infantino

MILANO - Il presidente Gianni Infantino, in Costa Rica per il Mondiale femminile Under 20, ha visitato il complesso sportivo della federazione costaricana. Presente anche il presidente della Costa Rica, Rodrigo Chaves. Queste le parole Chaves: "Gianni, non solo ti faccio i complimenti per questo Mondiale, ma perché ho notato, da lontano osservatore delle tendenze mondiali, che stai lavorando a un calcio più inclusivo dei giovani, delle donne e delle varianti del calcio, come il Beach Soccer. Avete anche ripristinato la legittimità e il valore del marchio di onestà della Fifa. Non è come giocare a calcio, è una sfida enorme e mi congratulo con voi".