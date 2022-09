Torna il Gran Galà del calcio AIC per premiare i top della Serie A: "Vota il gol" apre l'edizione 2022

MILANO – Dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, il Gran Galà del Calcio AIC torna in presenza. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’ Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno , in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini , si svolgerà lunedì 17 ottobre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A.

Nella nuova cornice di Rho Fiera Milano, alle porte del capoluogo lombardo, in programma come da tradizione una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata alla presenza delle massime autorità del nostro calcio. In attesa di scoprire chi saranno i premiati, ad aprire questa edizione del Galà – la decima in presenza dopo le ultime due in versione “digitale” - sarà “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2021-22, sia al maschile che al femminile. Al contrario degli altri riconoscimenti assegnati, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Galà del Calcio AIC tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 9 del campionato femminile, tutti selezionati con cura dall’autorevole redazione sportiva della Rivista Undici, media partner dell’evento. Le votazioni si aprono oggi e chiuderanno alle ore 23.59 di mercoledì 12 ottobre 2022.

Ecco i 10 gol in gara quest’anno per il calcio maschile:

1) 7 maggio 2022 – LUIS ALBERTO – (Lazio-Sampdoria)

2) 12 dicembre 2021 – HAKAN CALHANOGLU – (Inter-Cagliari)

3) 3 ottobre 2021 – ANTONIO CANDREVA – (Sampdoria-Udinese)

4) 15 maggio 2021 – PAULO DYBALA – (Roma-Juventus)

5) 19 settembre 2021 – DAVIDE FARAONI – (Verona-Roma)

6) 15 maggio 2022 – THEO HERNANDEZ – (Milan-Atalanta)

7) 25 settembre 2021 – LAUTARO MARTINEZ – (Inter-Atalanta)

8) 19 settembre 2021 – LORENZO PELLEGRINI – (Verona-Roma)

9) 28 novembre 2021 – GIANLUCA SCAMACCA – (Milan-Sassuolo)

10) 18 marzo 2022 – DANIELE VERDE – (Sassuolo-Spezia)

Questi invece i gol al femminile:

1) 23 aprile 2022 – TATIANA BONETTI – (Verona-Inter)

2) 5 dicembre 2021 – ASIA BRAGONZI – (Napoli-Empoli)

3) 7 novembre 2021 – SOFIA CANTORE – (Sassuolo-Pomigliano)

4) 27 febbraio 2022 – MANUELA GIUGLIANO – (Roma-Inter)

5) 2 ottobre 2021 – SARAH UCHET – (Fiorentina-Sampdoria)

6) 6 novembre 2021 – PALOMA LAZARO – (Verona-Roma)

7) 5 marzo 2022 – MELANIA MARTINOVIC – (Sampdoria-Fiorentina)

8) 2 ottobre 2021 – MARTINA ROSUCCI – (Roma-Juventus)

9) 7 maggio 2022 – LINDA TUCCERI CIMINI – (Inter-Milan).