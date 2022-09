Corso Uefa Pro, ufficializzati i nuovi allievi: ci sono De Rossi e Del Piero

ROMA - La Figc ha reso noti sul proprio sito, attraverso un comunicato ufficiale, i nomi degli allievi che prenderanno parte al corso per allenatori Uefa Pro, massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto dalla Uefa. Tra i corsisti saranno presenti due figure di spicco come Daniele De Rossi e il match analyst Simone Contran, entrambi facenti parte dello staff tecnico della Nazionale azzurra. Tuttavia, l'ex centrocampista giallorosso non sarà l'unico campione del mondo del 2006 a prendere parte a sedersi tra i banchi di Coverciano: insieme a lui infatti ci saranno anche Alessandro Del Piero, Marco Amelia e Andrea Barzagli. Al corso - al via il 3 ottobre - sono stati ammessi anche l'attuale allenatore del Monza, Raffaele Palladino, Antonio Nocerino, il tecnico dell'Alanyaspor, Francesco Farioli, l'allenatore della Virtus Entella Gennaro Volpe, i vice allenatori di Torino e Brescia, Matteo Paro e Daniele Gastaldello, e il responsabile dell'Area di Match Analysis dell'Inter, Filippo Lorenzon. Infine, presenti anche Vincent Cavin, collaboratore tecnico del ct svizzero Murat Yakin, il tecnico delle giovanili del Genoa Abdoulay Konko, Emilio Di Leo, Daniele Di Donato, Manuel Iori, Andrea Sussi, Felice Tufano e Gennaro Volpe.