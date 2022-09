Lazio, Parolo e Lulic tra i nuovi allenatori Uefa A

Marco Parolo e Senad Lulic sono ufficialmente due nuovi allenatori Uefa A. I due ex centrocampisti della Lazio hanno superato a Coverciano gli esami finali del corso. Con la qualifica Uefa A i neoallenatori potranno guidare qualsiasi squadra giovanile, comprese quelle partecipanti ai campionati Primavera, tutte le squadre femminili, incluse quelle di Serie A, e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Potranno inoltre essere tesserati come viceallenatori dai club di Serie A e Serie B maschile. Insieme a Parolo e Lulic è presente un altro ex laziale: Guglielmo Stendardo.