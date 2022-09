Deschamps vota Benzema: "Merita il Pallone d'Oro"

L'indiziato numero uno per la vittoria del prossimo Pallone d'Oro è Karin Benzema. L'attaccante francese dovrebbe raccogliere l'eredità di Lionel Messi, vincitore della scorsa edizione. Il centravanti di Lione è stato il protagonista assoluto nella vittoria del Real Madrid in Liga e soprattutto in Champions League.

Francia, Deschamps incensa Benzema