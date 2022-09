Infortuni 2022-23: aumento del 20% per 500 milioni di costi

LONDRA (Inghilterra) - L'inizio della stagione calcistica 2022-23 è fortemente influenzato dai tanti e troppi infortuni che stanno colpendo le squadre dei 5 principali campionati Europei, a testimoniarlo sono anche i numeri. Secondo uno studio effettuato dal gruppo assicurativo Howden c'è stato un aumento del 20% degli infortuni per un costo di circa 500 milioni di euro: moltiplicando il costo giornaliero di un giocatore per il numero di giorni in cui non era disponibile a causa di un infortunio sono stati formulati i dati. Il sindacato mondiale dei giocatori (Fifpro) sta lottando per cercare di tutelare i calciatori come diminuire i carichi di lavoro, l'introduzione dei 5 cambi fu un primo passo ma la Fifpro sta esortando la Fifa ad andare oltre: periodi di riposo minimi di quattro settimane durante lo stop dei campionati e una pausa a meta' stagione di due settimane per ogni giocatore.