Prova ad imitare l'esultanza di Cristiano Ronaldo, ma finisce in ospedale

Prova ad imitare il suo idolo Cristiano Ronaldo , ma il risultato è completamente diverso . Un fan della stella portoghese è il protagonista di un video diventato virale sui social . Dopo aver segnato un calcio di rigore in una partita amatoriale, il ragazzo ha tentato di ricopiare l'iconica esultanza di Cristiano Ronaldo: il suo salto rotante accompagnato dall'urlo Siu. Ma qualcosa è andato storto. Lo sfortunato protagonista della vicenda è finito al pronto soccorso, dopo aver messo un piede in fallo nella sua caduta a terra.

Il video è diventato virale

Il tutto è stato ripreso in un video, pubblicato sui social network e che ha raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni. Il filmato, che dura meno di trenta secondi inizia con il rigore calciato e l'esultanza sfortunata e riprende il ragazzo mentre entra in pronto soccorso su una sedia rotelle. Alla fine si vede il giovane che mangia una pizza in sala d'attesa.