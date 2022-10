Cavani e il trauma dopo Barcellona-Psg 6-1: "Sono andato in terapia"

Suarez, autogol di Kurzawa, Messi, Neymar due volte e Sergi Roberto: non sono nomi buttati lì a caso, ma i marcatori della storica rimonta firmata dal Barcellona al Camp Nou nel 2017 contro il Psg nel ritorno degli ottavi di Champions League dopo il 4-0 per i francesi all'andata. Quella partita rimarrà nella storia del calcio e nella memoria dei tifosi e dei calciatori che l'hanno giocato. Cavani, per esempio, che era in campo e che ha segnato l'unico gol (inutile) del Paris, non la scorderà mai.