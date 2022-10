Altobelli, l'appello per la maglia rubata: "E' della finale del Mondiale '82"

ROMA - Spiacevole episodio per Alessandro Altobelli, campione del mondo 1982 e autore della terza rete del 3-1 in finale contro la Germania, a Madrid, che è stato derubato della maglia di quella storica partita, o meglio, è stata sottratta ad un suo amico. 'Spillo' prova a spiegare l'accaduto: "La maglia che portavo nella finale del Mundial è stata rubata ad un avvocato mio caro amico che viaggiava in treno. Chiedo a chi l'avesse trovata di restituirla. E' un prezioso ricordo per me, ma soprattutto spero che il mio amico possa riaverla, perchè è disperato, non si dà pace, pensando anche di avermi fatto involontariamente un torto". Un appello quello di Altobelli che aggiunge: "Il timore è che chi ha portato via quella borsa non si sia reso conto che conteneva anche la divisa azzurra e magari l'abbia gettata come un abito qualsiasi. Ma se ha capito di cosa si tratta si metta una mano sulla coscienza. Inoltre, è un oggetto invendibile, perchè questo amico è riuscito a farla firmare a quasi tutti gli azzurri del Mundial. La cosa curiosa, e triste, è che l'aveva portata con sè per andare ad un evento a Milano dove avrebbe incontrato i due miei compagni di allora le cui firme ancora mancavano".