“Grazie Vicario”

Cosimo, Daniele, Federico e Rebecca sono quattro studenti della terza media C dell'IC Ghiberti di Firenze che, con la classe, hanno scritto a Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli per augurargli buon compleanno.

Oltre agli auguri, i ragazzi hanno rivolto un ringraziamento al giocatore per il suo gesto di ospitare a casa una famiglia fuggita dalla guerra. "Caro Guglielmo grazie per un gesto memorabile e umile"- si legge in un estratto delle lettere- " grazie per la generosità e la ammiriamo per i suoi gesti di pura gentilezza e di ammirevole altruismo".

Non è mancato anche lo scherzoso

"P.S. ti ho al fantacalcio".

Le lettere sono raccolte dalle professoresse Francesca Bruscoli e Valentina Scarpini e inviate all'Empoli Football Club.

A Guglielmo Vicario, tre settimane fa, è stato consegnato al Centro Tecnico di Coverciano, il primo "Premio Costruiamo Gentilezza nello sport" con la maglia di Ambasciatore di gentilezza, riconoscimento promosso dall' Ussi Toscana guidata da Franco Morabito e dall'Associazione Cor et Amor di Luca Nardi.

Il riconoscimento è nato per valorizzare le buone pratiche che uniscono la gentilezza allo sport e ai suoi valori.