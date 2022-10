"Messi provocatore antipatico, Ronaldo egocentrico": le rivelazioni choc di Dudek

"Messi un provocatore e Ronaldo un egocentrico". Sono le dure rivelazioni di Jerzy Dudek , ex portiere polacco con un passato in Liga insieme al Real Madrid . Il portiere, che ha giocato anche nel Liverpool, ha svelato numerosi aneddoti sui giocatori incontrati nella sua carriera nella sua nuova autobiografia . Presenti nel libro anche degli attacchi al fuoriclasse argentino e a CR7.

"Messi era sempre pronto a darti fastidio"

Su Messi, e in generale sul Barcellona di Pep Guardiola, Dudek afferma: "Era molto provocatorio, come la sua squadra e il suo allenatore. Erano sempre pronti a darti fastidio ed innervosirti in campo. Molto spesso riuscivano perfettamente nel loro intento. Ho visto e sentito Messi dire cose così scortesi a Pepe e Ramos che non si possono nemmeno immaginare possano uscire dalla bocca di una persona che appare così calma e simpatica”. Poi su Raul, Cristiano Ronaldo e il Real Madrid: "Raul era un personaggio davvero arrogante, ma tutto sommato era normale. Cristiano Ronaldo invece è molto egocentrico ed ha una grandissima voglia di vincere: sono certo che preferirebbe un 1-0 con una sua rete a un 5-0 senza segnare. Però è un ragazzo assolutamente normale, ma capisco che può essere percepito diversamente dall'esterno".