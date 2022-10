Le 11 imbattibili d'Europa: quante italiane ancora senza sconfitte!

Partiamo dall'inevitabile: prima di continuare a leggere sono ammessi tutti gli scongiuri del caso. Fatto ciò, per i più scaramantici, si può continuare senza problemi nella lettura perché ci sono ancora tanti club ai quali sta bene tutto, tranne la sconfitta. Perdere non è contemplato (almeno fino ad ora) per dodici squadre divise tra i cinque maggiori tornei professionistici europei. Tra le imbattibili d’Europa nei rispettivi campionati (e questa è già una buona notizia) ce ne sono tante italiane, sparse in varie categorie tra la serie A e la Serie C. Ecco una per una le squadre ancora senza sconfitte in giro per il continente.