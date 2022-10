Pallone d'Oro 2022: data, ora, candidati e dove vederlo in tv

PARIGI - È scattato il countdown, via al conto alla rovescia per la consegna del Pallone d'Oro 2022, arrivato alla 66ª edizione. Sale l'attesa per l'assegnazione del premio calcistico più ambito a livello individuale, vinto lo scorso anno da Messi per la settima volta nella sua carriera. Come si legge anche sul sito ufficiale della Uefa, la cerimonia-evento si terrà lunedì 17 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi, dunque circa un mese prima dell'avvio del Mondiale in Qatar, che inizierà il 20 novembre. Nella stessa serata verranno inoltre assegnati il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del mondo, al miglior giocatore Under-21 e al miglior portiere.