Il racconto della Diallo sul brutale pestaggio alla Hamraoui: "Sanguinava e urlava di dolore"

"Era mezzanotte ed eravamo in una strada che non sapevo fosse illuminata. Se ricordo bene, eravamo all'altezza di un camion dietro il quale sembravano nascondersi gli aggressori". Sono le parole di Aminata Diallo, ex giocatrice del Psg, che parla per la prima volta dopo essere stata arrestata con l'accusa di aver ordinato il brutale pestaggio ai danni della sua compagna di squadra Kheira Hamraoui. La Diallo, che continua a negare il coinvolgimento nel pestaggio, spiega così a RMC Sport: "L'ho sentita urlare, poi credo che gli aggressori abbiano visto la luce di un'auto che li ha fatti scappare. Sono corsi fuori di lì, è successo tutto molto velocemente. La mano di Kheira sanguinava e lei urlava per il dolore".