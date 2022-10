"Negretto" ad un sedicenne, tecnico espulso: la squadra lascia il campo

I giocatori del Cas Sacconago (un quartiere di Busto Arsizio) hanno abbandonato il campo pochi minuti prima del fischio finale della gara (valevole per il campionato Allievi provinciali) contro il Gallarate , dopo aver ascoltato il tecnico avversario chiamare un loro compagno (di origine marocchina) "negretto" . Il Gallarate vinceva 3-1 e mancavano pochi minuti al triplice fischio finale. Il giocatore del Cas Sacconago (di sedici anni), si è offeso ed ha chiesto spiegazioni all'allenatore avversario. Ne è nato un battibecco che ha portato il direttore di gara ad espellere il tecnico del Gallarate: "A quel punto la partita è passata decisamente in secondo piano - ha spiegato Massimo Di Cello, tecnico del Cas -. Tutta la nostra squadra, per solidarizzare col nostro ragazzo, ha deciso di uscire dal campo. Abbiamo voluto dare un segnale perchè reputiamo molto brutto ciò che è successo. Speriamo che la Federazione prenda provvedimenti".

"Ci interessano solo le scuse del tecnico"

Interpellato sull'argomento il tecnico del Gallarate ha risposto: "Se qualcuno ha sbagliato pagherà, ma questo verrà stabilito solo dal referto dell’arbitro e dai comunicati federali. Per noi conta questo. Il resto lascia il tempo che trova". "Ci interessa solo che il loro mister si scusi col nostro giocatore - conclude De Cello, tecnico del Cas -. Per ora non abbiamo ricevuto scuse da parte di nessuno. Non ci interessa avere eventualmente la vittoria a tavolino, anzi se ci assegnassero i tre punti preferiremmo non accettarli".