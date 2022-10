Si abbassa il pantaloncino e mostra tutto all'avversario: l'incredibile gesto in diretta tv

C’è chi per innervosire l’avversario gli sussurra cose spiacevoli o chi per distrarlo gli fa delle smorfie. Di sicuro non era mai successo quello che si è visto in prima divisione colombiana. Il calciatore 31enne Geisson Perea è salito agli onori della cronaca per aver compiuto il gesto di distrazione più estremo in circolazione su un campo da calcio.