Lewandowski campione d’umiltà: l’orologio da pochi euro al Pallone d’Oro diventa virale

Lewandowski sorprende tutti

L'attaccante del Barcellona ha però fatto parlare di sé per un dettaglio che non è di certo passato inosservato: l'orologio che Lewandowski aveva al polso durante la cerimonia era un semplice Casio Unisex Vintage color oro e dal valore inferiore ai 60 euro. Un modello low cost lontanissimo da quelli di decina di migliaia di euro indossati dai suoi colleghi. I social hanno celebrato il campione polacco come simbolo di semplicità e umiltà a dispetto dei molteplici titoli, personali e di squadra, vinti in carriera oltre al 'corposo' conto in banca. Qualcuno però ricorda che lo stesso Lewandowski è stato vittima di una rapina a Barcellona: due settimane dopo la sfarzosa presentazione andata in scena al Camp Nou, al calciatore era stato sottratto un Patek Philippe, il cui valore si aggira intorno ai 70mila euro. Fortunatamente i Mossos d'Esquadra - gli agenti delle forze dell'ordine catalane - erano riusciti ad arrestare il ladro e a restituire l'orologio al legittimo proprietario che, memore del furto subito, ha sfoggiato a Parigi un meno sgargiante Casio per evitare spiacevoli inconvenienti.