Rallentare la caduta dei capelli ereditaria: i benefici dello shampoo alla caffeina

Alcuni studi dermatologici hanno provato l’efficacia della caffeina per il trattamento della caduta dei capelli ereditaria. Questa sostanza, tra le più usate al mondo, contrasta gli effetti dell’ Alopecia Androgenetica , comunissima tra gli adulti over 50, ma anche tra i più giovani già a partire dall’età puerile.

Cos'è l'alopecia androgenetica

Definibile anche come “comune caduta dei capelli”, l’Alopecia Androgenetica è una predisposizione ereditaria alla caduta dei capelli in età prematura. Anche se diversi studi affermano l’incidenza anche da parte di fattori esterni, come cattive abitudini alimentari, il fumo e condizioni di forte stress, non esiste una vera e propria cura, bensì dei rimedi che sostanzialmente rafforzano il cuoio capelluto e aiutano a rallentare il processo che porta inevitabilmente alla perdita del capello.

In condizioni di normalità, le radici dei follicoli piliferi crescono per circa 8 anni, per poi perdere il capello e ripetere il ciclo circa 14 volte prima di morire definitivamente. È stata scoperta un’importante relazione tra la fase della pubertà e l’insorgere della Alopecia Androgenetica.

Prevenzione in età giovanile

Quando si raggiunge la pubertà infatti l’organismo subisce una serie di trasformazioni fisiche e cerebrali, prevalentemente in contemporanea alla maturazione dell’individuo, come la manifestazione dei cosiddetti caratteri sessuali secondari, come il pelo sul corpo e la barba. È stato però scoperto che gli sbalzi ormonali che avvengono durante questa fase, specialmente nel caso degli uomini, mettono a repentaglio la longevità dei follicoli piliferi, specialmente i bulbi, che subiscono un effetto di miniaturizzazione.

Questo fatto è dovuto ad una maggior concentrazione di recettori androgeni nei follicoli piliferi presenti sulla parte superiore del capo, zona dove infatti si manifestano i primi segni di calvizie. Se si è a conoscenza della propria predisposizione, il consiglio è quindi di cogliere in tempo l’occasione per prevenire: in questo modo sarà possibile ridurre gli effetti dell’Alopecia androgenetica.

Rimedi contro la caduta dei capelli ereditaria

Perdere i capelli non è piacevole per nessuno, a tal punto che istintivamente viene da sorvolare il problema fino a che il danno è fatto. Molti dermatologi infatti ritengono fondamentale, al fine della riuscita ottimale dei trattamenti, che il processo venga preso per tempo, di modo da poter agire e ristabilire un cuoio capelluto folto e sano.

Uno dei rimedi più in auge negli ultimi tempi è l’impiego della caffeina. Questa sostanza, studiata in laboratorio e sull’essere umano, ha riscosso ottimi risultati nel trattamento dell’Alopecia Androgenetica, ridando vitalità ed energia alle radici dei capelli.

Shampoo anticaduta alla caffeina