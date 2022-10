Ancelotti, Conte, Pioli e gli altri sette: così la scuola italiana è sempre la migliore

ROMA - Tre italiani nei primi cinque (Ancelotti, Conte, Pioli); cinque nei primi venticinque (Ancelotti, Conte, Pioli, Mancini, Gasperini) dieci sui cinquanta totali (Ancelotti, Conte Pioli, Mancini, Gasperini, Spalletti, Simone Inzaghi, De Zerbi, Italiano, Sarri).

Se aggiungete anche Mourinho e Juric, che il passaporto italiano non hanno, ma del campionato italiano sono primattori, il trionfo della scuola tecnica che affonda le sue radici in Serie A è completo. E diventa ancora più significativo se, a decretarlo, è Four Four Two, prestigiosa rivista inglese. Ogni anno stila la classifica dei 50 migliori allenatori del mondo (The top 50 best manager in the world), tutti allineati seguendo un ordine specifico, con una premessa rivolta ai lettori: sottolineando la rapidità e la soggettività dei giudizi nell'era digitale, spiega molto per ribattere a chi ne contesta i criteri di compilazione: Che cosa significa essere uno dei migliori manager? Ebbene, una volta Arsene Wenger affermò: "Sei amato quando nasci, sei amato quando muori ... nel frattempo, devi arrangiarti". Ognuno ha la sua opinione, un mandato medio di 18 mesi spiegherebbe molto: di solito passano 18 giorni prima che la maggior parte di voi abbia preso una decisione su un manager. Ma ci sono quelli che hanno eccelso nell'ultimo anno e abbiamo pensato di classificarli. La nostra lista è determinata da abilità, ovviamente e risultati ottenuti negli ultimi dodici mesi tenendo conto delle risorse a disposizione...".