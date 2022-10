Cannavaro e Berrettini, tifo incrociato alla Tennis Napoli Cup

NAPOLI - Domani per Fabio Cannavaro, alla ricerca della prima vittoria alla guida del Benevento, inizierà l'operazione Como. Ma questo pomeriggio a Napoli l'ex difensore della Nazionale campione del Mondo si è concesso qualche ora di relax alla Tennis Napoli Cup in compagnia di Matteo Berrettini. Da azzurro ad azzurro: domani Berrettini scenderà in campo contro Carballes Baena per gli ottavi di finale (orario da definire); Fabio Cannavaro, invece, alle 12 sarà in conferenza stampa all'antiviglia della delicata trasferta di Como. Subito dopo, nel primo pomeriggio, il Benevento partirà alla volta di Como dove sarà impegnato sabato pomeriggio. L'anticipo della partenza è legato allo sciopero dei trasporti, che coinvolge anche il traffico aereo, indetto per venerdì. Probabilmente Cannavaro sarà in viaggio quando Berrettini andrà in campo domani, o forse no, riuscirà a seguirlo in tv. E magari Fabio sabato avrà un tifoso in più.