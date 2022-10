L'incredibile reazione del giornalista davanti a Messi: il video diventa virale

La sorpresa della 'Pulce'

«Ti auguro tutto il meglio, che tu sia felice, ho una profonda ammirazione per te...», stava dicendo Giralt prima di essere sopraffatto dalle emozioni e liberare il pianto di fronte alla 'Pulce'. "Grazie, sono grato per l'affetto che ho ricevuto durante la mia carriera" è stata la replica del 35enne fantasista del Psg che proverà a vincere la Coppa del Mondo tra poche settimane in Qatar. A condividere il video, ben presto divenuto virale, è stato poi lo stesso Giralt: "Questa professione e la mia vita - ha aggiunto il giornalista - mi hanno portato per strade inimmaginabili e ho realizzato un sogno. Ho conosciuto l'atleta che ammiro di più, quello che ho avuto più piacere di conoscere. Il mio percorso professionale ha occasionalmente incrociato il suo e, onestamente, mi sento un privilegiato".