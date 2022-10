Ronaldo il fenomeno snobba l'altro Ronaldo: non è tra i migliori

MANCHESTER - Ronaldo snobba Ronaldo, il "Fenomeno" dimentica Cristiano. L'ex straordinario centravanti del Brasile, ricordando i migliori giocatori di sempre nella storia del calcio, non cita CR7, escluso da questa speciale élite. "Penso che ci sia un gruppo molto, molto speciale in cui ci sono Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten e Ronaldinho. Includerei anche me stesso", ha ammesso al The Guardian l'ex Barcellona, Inter e Real Madrid, scartando Cristiano Ronaldo, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro.