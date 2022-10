Pallone d'Oro, youtuber si infiltra alla cerimonia: 26 ore in bagno!

Si tratta di Romain, youtuber appartenente al collettivo “Les Inachevés” (che su Youtube vantano 1,59 milioni di iscritti, già noti per aver fatto invasione di campo in un match del Psg travestiti da tartarughe ninja), che è riuscito ad intrufolarsi al Theatre du Chatelet in un modo alquanto originale. Romain è infatti rimasto nascosto dentro il bagno del teatro dal giorno prima dell’evento per ben 26 ore, per poi uscire durante la premiazione del Pallone d’Oro documentando il tutto su Youtube. Il video ha fatto il giro del web, raggiungendo quasi 600.000 visualizzazioni in pochi giorni. Romain, raccontando la sua avventura, ha dichiarato: "Non potevo parlare e avevo veramente paura, ma è stato incredibile".