Aggressione al Franchi, parla Taroni (Andes): «Più violenza negli stadi: serve nuovo approccio nel post Covid»

«Il caso del tifoso aggredito sugli spalti dello stadio Franchi è purtroppo solo l’ultimo di una serie di episodi che testimoniano come, nell’era post Covid, l’aggressività dei tifosi sia aumentata. Di contro però, non è aumentata la formazione del personale addetto alla sicurezza e non è cambiato l’approccio al problema». Così Ferruccio Taroni, presidente dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, in merito agli ultimi episodi di violenza che hanno caratterizzato il fine settimana calcistico. «Quanto accaduto in Toscana - prosegue il presidente - è purtroppo l’ennesima dimostrazione di quanto andiamo sostenendo da tempo, ossia che il mondo dei tifosi nell’era post Covid sarebbe stato completamente diverso rispetto ai mesi precedenti. Questo perché lo stato d’animo di chi arriva allo stadio è appesantito da una situazione di forte stress, dovuta a diversi fattori che, soprattutto in questa fase, rendono tutto più complicato. Dall’inizio della stagione si sono moltiplicati episodi di violenza di diversa gravità. Per superare questa fase serve un approccio più ampio nella gestione dell’evento sportivo, con una maggiore collaborazione tra tutte le parti coinvolte e una più efficace formazione degli steward e di tutta la filiera della sicurezza, organizzata in maniera sistemica e non lasciata all’iniziativa delle singole parti».