"Liga, in arrivo la nuova clausola anti Piqué": ecco cos'è

MADRID (SPAGNA) - Fa discutere, in Spagna , la nuova legge sullo sport la cui redazione è stata chiusa per poi essere votata al Congresso dei Deputati iberico. Nel testo dell'articolo 47 infatti è stata inserita una sostanziale novità che riguarderà tutte le discipline sportive: il divieto per ogni atleta in attività di stabilire rapporti commerciali con una competizione a cui può prendere attivamente parte. Una norma che è stata ribattezzata come ' Clausola anti-Piqué '.

'Clausola anti-Piqué': ecco di che si tratta

Lo scorso aprile è emerso che il difensore del Barcellona Gerard Piqué aveva collaborato con la Federcalcio spagnola affinché la Supercoppa nazionale si disputasse in Arabia Saudita. Il giocatore blaugrana, tramite la sua società Kosmos, svolse infatti il ruolo di intermediario tra la Federcalcio iberica e gli organizzatori dell'evento in Medio Oriente. Tuttavia il presidente federale, Luis Rubiales, annunciò che la stessa Federazione non riconobbe alcun corrispettivo economico al giocatore che, al contrario, ricevette un cospicuo compenso (4 milioni di riyal sauditi, ovvero poco più di un milione di euro) dagli organizzatori della kermesse in Medio Oriente. Lo stesso Piqué si difese poi dalle critiche ricevute in merito alla legalità dell'operazione: “Tutto quello che abbiamo fatto è legale. Voglio mostrare la mia faccia perché non ho niente da nascondere. Non è che mi sto nascondendo, è che sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto con Kosmos". Dichiarazioni che, nel futuro prossimo, non avranno seguito: un volta approvata la nuova legge sullo sport, gli atleti professionisti non potranno infatti siglare accordi commerciali con le competizioni a cui prenderanno parte.