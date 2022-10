Clamoroso, tentano di rapinare una giornalista in diretta

La professione giornalistica può essere, in alcune circostanze, pericolosa. Lo può testimoniare la giornalista di "TeleAmazonas", canale tv ecuadoriano, Vanesa Robles aggredita da due individui che hanno cercato di rapinarla mentre si era collegata in diretta dal 'Monumental Isidro Romero Carbo', lo stadio ecuadoriano di Guayaquil che tra due giorni - sabato 29 ottobre - ospiterà la finale di Copa Libertadores tra Flamengo e Athletico Paranaense. Mentre la giornalista raccontava in diretta le misure di sicurezza inerenti la partita, due persone si sono avvicinate alla donna con fare minaccioso e per cercare di rapinarla. Nel video, diventato presto virale sui social, la cronista non perde la lucidità e 'avverte' i due facinorosi: "Amico, siamo in diretta. Mi deruberai mentre siamo in diretta?". I due, resisi conto che la donna fosse in diretta, si sono presto allontanati con la loro motocicletta.